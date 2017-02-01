Рига, 1 февраля, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Правительство Латвии одобрило идею о подписании договора с Североатлантическим альянсом, который предусматривает в случае военной угрозы прибытие на территорию страны бригады особо быстрого реагирования НАТО, сообщает LETA.

U.S. Army Американский военный самолёт на авиабазе в Латвии

Вышеупомянутая бригада состоит из примерно 5000 солдат, поддерживаемых компонентом морских, воздушных и специальных операций. Оперативные подразделения этих сил могут быть передислоцированы и использованы в течение 48 часов в любой из стран НАТО.

Напомним, ранее в ходе международных военных учений в Латвии начальник оперативного управления подразделения по интеграции сил НАТО подполковник Саймон Бедмен подтвердил, что в случае необходимости «наконечник копья» сил НАТО способен прибыть на помощь в течение первых двух суток конфликта. А полномасштабное подкрепление со стороны всего Альянса подтянется в течение недели.

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