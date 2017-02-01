Ашхабад, 1 февраля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Тегеран предложил Ашхабаду не только возобновить переговоры по задолженности за ранее поставленный туркменский газ, но и обсудить вопрос об увеличении объемов транзита голубого топлива. Об этом сообщило ИА «Iran.ru» со ссылкой на иранские СМИ.

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По имеющейся информации, иранская сторона считает необходимым нарастить поставки природного газа до 10 млн кубических метров.

«В настоящее время Туркмения отправляет около 6 млн кубометров газа в Азербайджан через Иран. Туркмения предложила увеличить текущий уровень своего газового свопа через Иран до 15 млн кубических метров для Армении и Азербайджана», — заявил представитель Национальной иранской газовой компании Сайед Моомени.

Также было высказано мнение, что поскольку Иран является единственным простым способом для осуществления транзита туркменского природного газа в страны Европы, то туркменские власти, вероятнее всего, все же воспользуются предложением иранской стороны.

«Туркмения, ощутив давление со стороны дефицита иностранной валюты, и перед угрозой Ирана передать этот вопрос в арбитраж, недавно выразила готовность возобновить переговоры, и даже озвучила новое предложение относительно газового обмена», — цитирует публикации иранской прессы ИА «CA-news».

ИА REGNUM напоминает, что ранее исполнительный директор Национальной иранской газовой компании Хамид Реза Араки заявлял о том, что несмотря на все попытки Тегерана урегулировать газовый спор с госконцерном «Туркменгаз», Туркмения проявляет нежелание участвовать в переговорах по вопросу задолженности Ирана за ранее импортированное туркменское голубое топливо.

Министерство иностранных дел Туркмении, в свою очередь, выступило с опровержением по высказываниям руководства НИГК, охарактеризовав их как «носящие необъективный и тенденциозный характер», а также подчеркнув при этом, что это туркменская сторона выступает инициатором переговоров по урегулированию спора о долгах Ирана.