Владикавказ, 1 февраля, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержан нарушитель с пистолетом, который является чиновником из администрации главы Северной Осетии. По крайней мере, именно Тамерлану Гамосову по документам принадлежит автомашина «Лексус LX 570», за рулем которой находился нарушитель.

Altair78 Автомобиль Lexus LX 570

Находившийся за рулем водитель не подчинился требованиям сотрудников ДПС предъявить документы на найденный у него пистолет. Он отказался выполнить требование выйти из машины и предоставить бумаги на пистолет, мотивируя это тем, что это его табельное оружие, сообщает «Рен ТВ».

После препирательств с полицейскими злоумышленник завел двигатель и попытался скрыться, при этом под колеса автомобиля едва не попал инспектор ГИБДД. Как сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе МВД по региону, нарушитель был остановлен только после предупредительных выстрелов в воздух и по колесам автомобиля.

При задержании он попытался избавиться от пистолета. В настоящее время оружие изъято. Сам водитель задержан. В Следственный комитет направлен материал для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Принципиальная позиция Михаила Скокова — искоренение беспредела, творящегося на дорогах республики, и в первую очередь, пресечение незаконных действий лиц, которые причисляют себя к так называемым «блатным».

Министр внутренних дел республики Михаил Скоков распорядился поощрить сотрудников полиции, отличившихся при задержании нарушителя. По словам главы ведомства, принципиальная позиция сотрудников полиции заключается в искоренении беспредела, творящегося на дорогах республики, и в первую очередь, пресечении незаконных действий лиц, которые причисляют себя к так называемым блатным.