Тбилиси, 1 февраля, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Политическая группа консерваторов в Европарламенте поддерживает визовую либерализацию для граждан Грузии, заявил председатель политической группы консерваторов Сайед Камалл на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе 1 февраля в Брюсселе.

Georgian patriot Грузинский паспорт

По информации пресс-службы парламента Грузии, встреча состоялась в рамках первого рабочего визита председателя парламента и парламентской делегации в Брюссель, где 2 февраля в Европарламенте пройдет голосование по вопросу введения безвизового режима с Грузией.

На встрече обсуждались протекающие в Грузии политические процессы и вопросы углубления двусторонних отношений. Сайед Камалл еще раз выразил поддержку Грузии в проведении демократических реформ.

В ходе визита Ираклий Кобахидзе также встретился с председателем комитета Европарламента по внешним отношениям Дэвидом Макалистером, который выразил уверенность, что Европарламент на завтрашнем заседании поддержит либерализацию визового режима с Грузией.

«Завтра для Грузии великий день. Для этого потрудились обе стороны», — передает слова Макалистера пресс-служба парламента Грузии.