Саратов, 1 февраля, 2017, 16:57 — ИА Регнум. В Саратовской области пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся телефонным мошенничеством, в которую входили двое мужчин и одна девушка, — все жители города Пугачева. Причиненный ими ущерб оценивается в 240 тыс. рублей. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний в других российских регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ИА.

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Сотрудники полиции установили, что злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме. В сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений они подбирали предложение о продаже недвижимости или автотранспортных средств. Затем в ходе телефонного разговора с разместившим объявление продавцом договаривались о приобретении, а в обоснование серьезности намерений предлагали предоплату.

Чтобы получить эти деньги, не подозревающий подвоха продавец сообщал «покупателю» данные о своей банковской карте, логин и пароль от «интернет банка», таким образом, открывая доступ к услуге «личный кабинет», а по сути, ко всей находящейся на карте наличности. В результате, потерпевший оставался без денег, которые злоумышленники переводили на свои счета с помощью «мобильного банка».

Одной из жертв стал 67-летний пенсионер из Астраханской области, пожелавший продать через сайт объявлений автомобиль. По результатам оперативно-разыскных мероприятий задержано трое жителей Пугачева — двое мужчин и девушка. Всем троим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.