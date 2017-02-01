Тбилиси, 1 февраля, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Обильный снегопад создал проблемы на дорогах и в населенных пунктах регионов Западной и Восточной Грузии. В связи с непогодой правительство Грузии распространило специальное заявление, в котором сообщает, что все соответствующие службы и ведомства на местах работают в чрезвычайном режиме: проводят расчистку дорог и устранение созданных снегопадом сложностей.

Pixabay.com Снег в горах

Особенно много снега выпало в Аджарской автономной республике и Гурии. Центральные магистрали здесь в основном расчищены, ограничения сохраняются только на перевалочном участке дороги Батуми — Ахалцихе. Работы по расчистке дорог в Аджарии, Гурии и Самегрело проводятся в круглосуточном режиме. В том числе круглосуточно идет расчистка улиц в Батуми, а в тех местах, до которых техника добраться не может, расчистка проводится вручную.

ООО «Батумская вода» в чрезвычайном режиме очищает сточные сооружения, а также выходящие в море сточные каналы, чтобы предотвратить опасность запруживания и наводнения в городе.

По информации правительства, региону полностью поставляется газ и электроэнергия. Из-за неявки контингента учащихся учебный процесс прекращен в 12 школах и 17 детских садах высокогорной Аджарии, где морозы достигли минус 10 градусов.

В селах Чохатаурского муниципалитета Гурии высота снежного покрова превысила 1 метр. Здесь интенсивно расчищаются дороги и улицы, за исключением лавиноопасных участков. Группа спасателей вывезла одного туриста с повреждением руки с курорта Бахмаро и доставила его в клинику в райцентре Чохатаури, где ему была оказана необходимая помощь.

В селах региона Самегрело-Земо Сванети в результате обильного снегопада были повреждены жилые дома нескольких жителей, состояние которых изучает специальная комиссия.

Интенсивные работы по расчистке дорог проводятся и в регионе Имерети. Здесь проблемы с энерго‑ и газоснабжением возникли в Ванском муниципалитете, где соответствующие службы работают над устранением повреждений. Высота снежного покрова в отдельных селах региона достигает метра.

Расчистка дорог после обильного снегопада продолжается в регионе Мцхета-Мтианети, где проблем с подачей населению электроэнергии и газа не зафиксировано.

В регионе Рача-Лечхуми из-за сложных метеорологических условий закрыто движение в направлении села Мравалдзала, а в направлении сел Цагерского муниципалитета разрешено движение только транспорта высокой проходимости.

Обильный снег выпал и в регионе Шида Картли, где временно ограничено движение транспорта в направлении ряда сел Каспского муниципалитета.