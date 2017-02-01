Нижний Новгород, 1 февраля, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде к юбилейному 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие города, будут отреставрированы четыре башни нижегородского кремля — Никольская, Ивановская, Пороховая и Дмитриевская.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородский Кремль

После реставрации в башнях будут размещены музейные экспозиции. Так, в Пороховой башне разместится центр заслуженного архитектора России, реставратора кремля Святослава Агафонова.

В Дмитриевской башне будет работать историческая выставка и отдел природы региона.

В Никольской башне до 3 ярусов расширится экспозиция, посвященная войнам 20 века.

Выставки Ивановской башни будут посвящены нижегородскому ополчению и личности Кузьмы Минина.

«Мы уже давно занимаемся музеефикацией башен кремля. Раньше для выставок использовалась только Дмитриевская башня, потом уже Ивановская, Никольская, теперь впервые экспозиция появится в Пороховой башне. Так постепенно мы осваиваем их и делаем выставочным пространством, посвященным истории Нижнего Новгорода и истории нашей страны», — заявил глава нижегородского Минкультуры Сергей Горин.

Кроме того, в рамках подготовки к празднику в Нижнем Новгороде планируется отреставрировать Литературный музей, музей-квартиру А.М. Горького, объекты «Щелоковского хутора», НГХМ и «Домик Каширина», а также десятки памятников.