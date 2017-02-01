Саратов, 1 февраля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В отношении 28-летнего начальника отдела уголовного розыска одного из территориальных отделов полиции Саратова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в виде денег за совершение заведомо незаконных действий», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

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По данным следствия, днем 31 января 2017 года подозреваемый, находясь в салоне служебного автомобиля, припаркованного на территории Волжского района Саратова, получил от 26-летней местной жительницы взятку в сумме 12 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение ее к уголовной ответственности по результатам проводимых полицейским оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых проверялась ее причастность к совершению преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

После передачи денежных средств подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.