Ярославль, 1 февраля, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Финансирование отрасли «Средства массовой информации» из бюджета Ярославской области в 2016 году составило 99,86% от плана. Предварительные данные об исполнении бюджета в разрезе отраслей опубликованы на сайте Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

На втором месте по исполнению — обслуживание госдолга — 99,61%. В прошлом году две эти позиции также были на первых местах, однако СМИ уступали выплатам по долговым обязательствам. На третьем месте по уровню соответствия планов и расходов оказалась социальная политика — 97,24%

Меньше всего в относительном выражении получила статья ЖКХ — 77,07%. Остальные статьи финансировались на уровне 80−90% от плана.

Отметим, что строка «Средства массовой информации» составляет довольно небольшую сумму в общем объеме бюджета — 85 млн рублей, или 0,15% от общих объемов расходов бюджета. При этом эти расходы в абсолютных цифрах были сокращены, в 2015 году на СМИ потратили 95 млн, то есть на 10 млн больше, чем в 2016-м. Большая часть этих расходов идет через ГАУ «Верхняя Волга», в состав которого входят телеканал «Первый Ярославский», газета «Северный край — Ярославский регион», интернет-ресурс, и которое финансирует районные газеты и другие СМИ через договоры на информационное обслуживание.

А вот обслуживание госдолга выросло, как и сам госдолг — в 2016 году на проценты по кредитам и облигациям затратили 2,6 млрд, в то время как годом ранее — 2,3 млрд рублей.

Что касается доходов регионального бюджета, то план по ним был выполнен на 94,9%. Ярославская область собрала 53,2 млрд при плане 56,6 млрд. Лучше всех собирались налог на прибыль организаций — 102,47% и НДФЛ — 100,01%. При этом собираемость этих налогов в регионе значительно улучшилась по сравнению с 2015 годом как в абсолютном, так и относительном выражении.

Собираемость налогов на товары (работы, услуги) составила 72,1%. Транспортный налог собран на 97,2%, штрафы, санкции, возмещение ущерба выполнены на 94,1%. Самый большой провал в сборе доходов от продажи материальных и нематериальных активов — собрано всего — 30,03% от плана.