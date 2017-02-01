Курган, 1 февраля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. В Курганской области растет размер взяток и показатель бытовых преступлений выше среднероссийского в три раза. Но в целом на 13% сократилось число преступлений, сообщил начальник УМВД России по Курганской области полковник полиции Олег Ильиных на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ильиных отметил, что 2016 год прошел в условиях реформирования и оптимизации ведомства. В структуре УМВД созданы управления по контролю за оборотом наркотиков и вопросам миграции. При этом общая численность личного состава УМВД сократилась на 412 человек. В настоящее время в органах внутренних дел Зауралья трудятся 5 тыс. 814 человек.

Причем общее количество зарегистрированных в Зауралье преступлений сократилось в минувшем году на 13,1% (19 тысяч 353), также уменьшилось число погибших и получивших тяжкие увечья от преступных посягательств — на 18,5% (с 319 до 260). Стало меньше убийств (со 136 до 95), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 231 до 183), на 13,7% меньше зарегистрировано изнасилований. Однако остается высоким показатель «бытовых» преступлений по 116 и 117 УК РФ — побои и истязания. Их приходится 400 на 100 тысяч человек, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 141 на 100 тысяч.

Сотрудниками ОВД предварительно расследовано 78 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. Это в 5,6 раза больше аналогичного показателя 2015 года. Пресечена деятельность 37 лидеров и активных участников организованных преступных группировок.

Что касается декриминализации сферы экономики, то общими усилиями выявлено и пресечено 728 преступлений экономической направленности. К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечены 64 лица. Самыми коррумпированными отраслями стали финансово-кредитная деятельность, агропромышленный комплекс, земельные отношения и ЖКХ. В 2016 году средний размер взятки в Курганской области увеличился с 5 тыс. до 113 тыс. рублей. Возмещен ущерб на сумму 249 млн рублей.

На территории Зауралья в 2016 году было зарегистрировано 1466 наркопреступлений, из них сотрудниками полиции выявлено 1189. Почти 900 наркопреступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъято более 51-го килограмма наркотических средств.

На 15% сократилось общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 4,9% — количество подростков, допустивших противоправные деяния. Число дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 5,9%, при этом на 21,2% сократилось количество людей, погибших в автодорожных происшествиях и на 4,3% — получивших ранения.