Канберра, 1 февраля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что готов рассмотреть возможную просьбу США об увеличении военного участия Австралии в борьбе против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, сообщает 1 февраля Australian Associated Press.

U.S. Air Force Австралийские солдаты

«Если нам будет предложено взять на себя новые обязательства, мы тщательно рассмотрим данное предложение по существу», — сказал Тернбулл.

Напомним, власти Австралии направили на Ближний Восток 780 военнослужащих, которые участвуют в проведении спецопераций, осуществляют подготовку иракских солдат и наносят авиаудары в Ираке и Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января представители Белого дома заявили, что уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станет приоритетной задачей новой администрации США.