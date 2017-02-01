Брюссель, 1 февраля, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Представители стран-членов ЕС договорились 1 февраля продлить режим особого контроля внутри Шенгенской зоны еще на три месяца до середины мая, сообщает Reuters.

stephenwd4h0 Граница

Германия, Австрия, Швеция и Норвегия начали усиливать пограничный контроль с сентября 2015 года ввиду наплыва большого числа беженцев. Решение представителей стран Европы позволяет им продолжает выбранный курс.

Напомним, в течение 2015−2016 годов на территорию Европейского союза проникло свыше 1,5 млн мигрантов и беженцев, в их числе были и радикальные элементы, которые устроили серию терактов в Париже, Ницце, Брюсселе, а также Берлине. Данные события способствовали введению более жесткого контроля на границах ЕС.