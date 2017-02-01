Москва, 1 февраля, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Рынок нефти лихорадит. Котировки Brent внутри дня мечутся в диапазоне 54,95 — 56,15, реагируя то на одно, то на другое событие, считает главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

«Основной темой среди нефтетрейдеров сегодня, 1 февраля, стали новости от ОПЕК. Сообщается, что в январе картель сократил объем добычи более чем на 1 млн баррелей в день до 30,01 млн Таким образом, амбициозный план по урезанию добычи на 1,2 млн баррелей уже выполнен на 82%. Новость вызвала закономерный всплеск спроса на фьючерсы Brent. Тем не менее в более долгосрочной перспективе котировки нефти, скорее всего, продолжат двигаться вниз», — пояснил Солдатов.

По его мнению, «основным поводом для сохранения пессимистичного прогноза по нефти является активность сланцевых поставщиков. Активность американских нефтяных поставщиков и далее будет оказывать давление на котировки черного золота.

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«2 февраля Минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам, и если будет новый прирост на 3 млн баррелей или более, это подтолкнет сегодняшних «быков» к оперативной фиксации прибыли. Скорее всего, уже во II полугодии 2017 года котировки Brent вернутся в район 50 долларов за баррель», — предполагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 февраля, мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику на данных статистики Американского института нефти (API) о росте запасов в США. По состоянию на 07:58 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,27% — до 55,43 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% — до 52,72 доллара за баррель.