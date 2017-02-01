Санкт-Петербург, 1 февраля, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров освободил от обязанностей представителя Заксобрания в правительстве города Геннадия Озерова. Вместо него на эту должность назначен экс-представитель губернатора в ЗакСе Михаил Бродский.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне

При этом, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате ЗакСа, Озеров не уволен, а остается сотрудником парламента. Кадровые перестановки связаны с недовольством Макарова тем фактом, что ни одного депутата не включили в создаваемый Координационный совет (КС) по муниципальному самоуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга.

Как сообщили накануне в Смольном, Георгий Полтавченко 31 января провел первое заседание Координационного Совета по местному самоуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга. Полтавченко подчеркнул, что исполнительная власть и местное самоуправление должны максимально взаимодополнять друг друга.

Во время сегодняшнего заседания городского парламента депутаты тщетно пытались добиться от главы комитета по взаимодействию с исполнительными и муниципальными органами власти Игоря Князева и от председателя Совета муниципальных образований Петербурга Всеволода Беликова ответа на вопрос, кто решил не включать парламентариев в КС. Беликов заявил, что лично он видит совет «в несколько другом составе» и якобы поднимал вопрос о включении туда депутатов, но обсуждал это не с губернатором Георгием Полтавченко, а с Игорем Князевым.

«То есть, вы сказали, что там должны быть депутаты? И что Князев ответил?» — поинтересовался депутат Максим Резник. «Что мы «посмотрим», сначала начнем работу в этом составе», — пояснил Беликов. «Без депутатов?» — настаивал Резник. «Что вы хотите от меня услышать?» — уклонялся Беликов.

Спикер Вячеслав Макаров заявил, что ситуация «вносит раскол» в среду городских и муниципальных депутатов, ведь именно члены Заксобрания принимают все законы, по которым живут муниципалитеты, и непосредственно представляют муниципальные образования.

«Озерова я заменяю на Бродского, который будет мониторить каждое постановление правительства Петербурга и об этом докладывать. Я об этом Координационном совете узнал так же, как и вы. Это ж какую башку надо иметь, чтобы не включить туда депутатов Заксобрания! Ну головой-то надо работать иной раз» — возмутился спикер.

Заметим, первое заседание совета уже состоялось 31 января, в нем принял участие Георгий Полтавченко, депутатам ЗакСа же отвели роль «приглашенных в гости». Макаров заявил с трибуны, что убежден, будто губернатор «не знает», что парламентариев нет в составе КС.

Стоит добавить, что сегодня впервые депутаты ЗакСа отказались утверждать нового вице-губернатора по представлению Полтавченко любым образом, кроме тайного голосования бюллетенями. В итоге, Анну Митянину все же утвердили в должности, но с минимальным перевесом — за нее проголосовали лишь 26 депутатов из 50-ти.