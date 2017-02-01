Москва, 1 февраля, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Правительству Москвы известно о том, что некоторые водители пользуются номерами-магнитами и таким образом пытаются избежать штрафов за неоплаченную парковку, заявил 1 февраля в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что с подобными нарушениями будут бороться в ручном режиме.

Камера видеонаблюдения

«У нас стоят камеры на прямых участках дороги, например, на Бульварном кольце. Там есть стационарные камеры, которые считывают номера в режиме реального времени. Когда он подъезжает, мы видим настоящий номер. Потом, когда он уезжает, мы снова видим номер. Два снимка склеиваются, и мы наказываем таких водителей. Это ручная работа, но мы будем это делать», — отметил Ликсутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на увеличение стоимости парковки и анонсированное руководством дептранса ужесточение мер по борьбе с теми, кто закрывает номера своих машин на стоянках, народные умельцы предложили автомобилистам необычный способ избежать парковочных поборов. В конце 2016 года на автомобильных порталах неожиданной популярностью стали пользоваться номера-магниты. Продавцы магнитных девайсов уверяли потенциальных потребителей в том, что, оставляя свои автомобили на платных парковках, автовладельцы стали завешивать государственные номера сувенирными номерами, которые крепятся на магнитах. Магнитный номер почти не отличается от настоящего и не привлекает внимания инспекторов ЦООД.

Судя по почти незамедлительной реакции столичных чиновников, номера-магниты стали настолько популярны, что пришлось незамедлительно принимать новые карательные меры в отношении водителей.

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