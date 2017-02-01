Никосия, 1 февраля, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Лидеры разделенного Кипра попросили ООН подготовить новую мирную конференцию в начале марта при посредничестве ведущих держав, заявил посланник ООН Эспен Барт Эйде, 1 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Николай Сидоров Разделённый Кипр

«Лидеры обратились к ООН с просьбой подготовить новую конференцию по Кипру, в которой бы приняли участие и помогли своим советом третьи стороны», — отметил Эйде.

Лидеры греческой и турецкой сторон, между которыми разделен Кипр, договорились о еженедельных встречах, которые будут предварять мартовскую конференцию, для урегулирования нерешенных вопросов.

Напомним, 9 января в Женеве начались трехдневные переговоры между двумя главами Кипра, посредниками на переговорах выступали представители Турции, Греции и Великобритании. Данные переговоры, как надеются стороны, могут стать историческими, если приведут к объединению разделенного Кипра, на который в 1974 вторглись турецкие войска.