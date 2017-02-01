Москва, 1 февраля, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Прыгунья в длину Ольга Кучеренко, выступающая за команду России, из-за нарушения антидопинговых правил отстранена от соревнований на 2 года. Об этом сообщается в среду, 1 февраля, на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Dmitry Rozhkov Ольга Кучеренко

«На основании документов, полученных из ИААФ, Кучеренко Ольга признана нарушившей антидопинговые правила ИААФ (п.32.2 (а) «Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена»), — говорится в сообщении. — В соответствии с признанием нарушения антидопинговых правил и утверждением формы признания санкций Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА Кучеренко Ольга дисквалифицирована на 2 года с (17.12.2016г. по 16.12.2018 г. )».

Таким образом, все результаты российской спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года, будут аннулированы.