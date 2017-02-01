Севастополь, 1 февраля, 2017, 15:13 — ИА Регнум. УФССП Севастополя за прошлый год взыскало 474 млн рублей различных платежей по исполнительным производствам. Об этом заявил и. о. руководителя Федеральной службы судебных приставов по Севастополю Эдуард Талпы, подводя итоги работы ведомства за 2016 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Telefakt.ru Федеральная служба судебных приставов

«Фактически взысканная за 2016 год сумма — 474 млн рублей, из которых 13 млн рублей налогов и сборов, 20 млн рублей административных штрафов, 10,4 млн рублей — задолженность за жилищно-коммунальные услуги, 81 млн кредитных платежей и 51,5 млн рублей — алиментных платежей», — сказал Талпа.

Глава ведомства отметил, что в консолидированный бюджет РФ было взыскано 41 млн рублей, что на 95% превышает итоги аналогичного периода 2015 года (21 млн рублей).

Всего же за прошлый год судебными приставами-исполнителями окончено 17,9 тыс. исполнительных производств.