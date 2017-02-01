Углич, Ярославская область, 1 февраля, 2017, 15:12 — ИА Регнум. 1 февраля врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи с общественностью Углича представил Анатолия Курицина, который будет исполнять обязанности главы Угличского муниципального района.

Yarregion.ru Анатолий Курицин и Дмитрий Миронов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для этого Курицин добровольно оставил пост Мышкинского района.

«Сегодня перед нами стоят непростые задачи по наведению порядка в регионе, и Угличский район должен включиться в эту работу. Поэтому мы приняли решение доверить руководство районом сильному управленцу, на деле доказавшему свою эффективность. Анатолий Курицин в течение 13 лет возглавлял Мышкинский район и проявил себя как неравнодушный и рачительный хозяин. Благодаря системной работе его команды создан новый туристический бренд, в Мышкине успешно развивается малый и средний бизнес, повышается уровень жизни людей. Я уверен, что опыт Анатолия Геннадиевича поможет решить задачи социально-экономического развития Угличского района, а население поддержит его», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Сейчас Анатолий Курицин назначен первым заместителем главы Угличского района. В ближайшее время будет назначен конкурс на должность главы, по сведениям источников ИА REGNUM, районная дума сделает это завтра. В этом случае стать полноценным руководителем района Курицин сможет уже в марте.