Стамбул, Турция, 1 февраля, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В Стамбуле вооружённый полицейский заперся в одной из палат психиатрической клиники, взяв сотрудников медицинского центра в заложники, сообщает телеканал HaberTurk.

Picpool.ru Пациент в смирительной рубашке

По предварительным данным, у него в заложниках могут находиться несколько врачей. Мужчина угрожает совершить самоубийство. Полиция ведёт переговоры с преступником.

Уточняется, что местом инцидента стал комплекс медицинского факультета университета Джеррахпаша, где расположена психиатрическая клиника.