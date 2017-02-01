Москва, 1 февраля, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Модернизация технологических линий Красноярского машиностроительного завода должна идти строго по графику во избежание срыва генерального план-графика. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в военном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

По его словам, любой сбой при модернизации технологических линий может привести к срыву сроков, установленных генеральным план-графиком.

Министр отметил, что в рамках ФЦП «Развитие ОПК до 2020 года» на «Красмаше» реализуется семь инвестиционных проектов, предусматривающих ввод в эксплуатацию до 2019 года 16 объектов реконструкции и технического перевооружения.

«Один объект сдан, а 2016 году, на остальных работа продолжается», — добавил Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM. модернизация технологических линий «Красмаша» ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011−2020 годы» с целью создания перспективного ракетного комплекса стратегического назначения.

Напомним, АО «Красмаш» («Красноярский машиностроительный завод») является основным российским изготовителем баллистических ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон»