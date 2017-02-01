Киев, 1 февраля, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) «метр за метром» продвигаются вглубь территории Донбасса. Об этом, как передает НТВ, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, комментируя ситуацию в Авдеевке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Героические подвиги

«На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)», — говорит Павловский.

При этом заместитель министра обороны Украины не стал комментировать вопрос сотрудников СМИ об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донбассе на Донецком и Мариупольском направлениях в ночь с 31 января на 1 февраля 2017 г. шли активные боевые действия. Из-за интенсивных обстрелов началась эвакуация населения из Авдеевки и Донецка.

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