Тбилиси, 1 февраля, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В Тбилиси ожидают, что Европарламент на пленарном заседании 2 февраля проголосует за введение для Грузии безвизового режима, после чего останется лишь один шаг — голосование в Совете министров ЕС, пишет 1 февраля грузинское издание «Резонанси». Со ссылкой на прогнозы экспертов и аналитиков, автор предполагает, что в случае положительного решения этого вопроса безвизовый режим для граждан Грузии в странах ЕС будет задействован уже с марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

Не существует и малой доли вероятности того, что на сессии безвизовый режим с Грузией не поддержат, заявил в беседе с изданием менеджер программы евроинтеграции фонда «Открытое общество — Грузия» Вано Чхиквадзе. Он считает, что в этом вопросе Грузия на один шаг опережает Украину.

Чхиквадзе разъяснил и процедуры, которые вопрос должен пройти после голосования в Европарламенте.

«Голосование пройдет 2 февраля, дальнейшим этапом станет голосование в Совете министров. За ним последуют подписи — соответствующего министра страны-председателя и председателя Европарламента. Все будет зависеть от того, насколько быстро все это произойдет. Последним шагом станет публикация подписанного решения в официальном журнале, и через 21 день после публикации оно вступит в силу», — пояснил Вано Чхиквадзе.