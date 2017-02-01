Санкт-Петербург, 1 февраля, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вместо крестного хода может состояться митинг в поддержку передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 1 февраля депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музей-памятник Исаакиевский собор

Ранее он написал в Twitter, что Санкт-Петербургская епархия выступила против проведения крестного хода, который Милонов предлагал провести в знак поддержки передачи собора. «Думал, это было бы лучше, чем митинг в 15 человек», — заявил Милонов.

«Раз епархия не дала нам свое благословение на крестный ход, как мы хотели — без всякой политической составляющей — то люди захотят провести митинг», — пояснил Милонов. Он не смог прокомментировать сроки, в какие может быть принято решение о возможной массовой акции.

Милонов добавил, что епархия не стала сообщать организаторам причин, по которым не дала благословения на крестный ход. «Я могу предполагать, но нам ничего не поясняли, и я ничего сказать не могу по этому поводу», — сказал депутат.

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Как предполагалось ранее, крестный ход должен был пройти в субботу, 11 февраля, в форме шествия от Казанского к Исаакиевскому собору по центру Санкт-Петербурга. В акции предполагалось участие до 10 тысяч человек.

Напомним, что 28 января на Марсовом поле прошла акция противников передачи собора в руки РПЦ. По данным полиции, она собрала около двух тысяч человек. Акция проходила в формате массовой встречи избирателей с депутатами. После этого в Заксобрании Петербурга приняли в первом чтении законопроект, по которому подобные акции будет необходимо заранее согласовывать с властями города.