Москва, 1 февраля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации (РФ) Дмитрий Песков переадресовал правительству РФ вопрос о возможном повышении пенсионного возраста на территории страны.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это вопрос, который находится в компетенции правительства, — цитирует Пескова RT. — Если я правильно понимаю, правительством уже были даны соответствующие комментарии с опровержениями».

Представитель Кремля добавил, что за дальнейшими пояснениями по данному вопросу лучше «обращаться в Белый дом».

1 февраля газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщила, что правительство РФ приняло принципиальное решение об увеличении пенсионного возраста для граждан России.

Повышать пенсионный возраст в стране якобы собираются до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Еще один проект предусматривает выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин путем повышения его до 63 лет.

Читайте также: «Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»