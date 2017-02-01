Таллин, 1 февраля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер во вторник, 31 декабря, совершил визит в Финляндию. Издание Helsingin Sanomat поделилось с финскими читателями рядом его мыслей. ИА REGNUM публикует выдержки из этой статьи, размещенной на inosmi.ru.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

«Эстония все-таки верит в то, что США под руководством Дональда Трампа будут продолжать последовательную внешнеполитическую линию в Европе, говорит новый министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер перед тем, как отправиться в Хельсинки на пароме. Это первый визит Миксера на посту министра иностранных дел.

В международной политике 43-летний Свен Миксер известен тем, что в 27 лет стал министром обороны Эстонии. Министр иностранных дел продолжает красиво говорить о России, но осуждать США за выбранный курс в отношении запрета въезда в страну из ряда мусульманских стран не торопится. «Правительство Америки, вероятно, принимает решения, которые считает необходимыми для своей страны», — говорит Миксер.

Финляндия и Эстония — маленькие находящиеся рядом страны, которые по-разному устанавливают отношения с крупными державами, то есть с Россией и Америкой. В основе внешней политики и политики безопасности Эстонии — доверительное отношение к Америке как к самому сильному члену НАТО. Миксер верит в то, что отправленные Бараком Обамой в Европу войска там останутся. «Мы считаем, что США будут последовательными в своей политике», — говорит Миксер.

Эстония вложила в НАТО оговоренные 2% ВВП на оборону еще во времена экономического кризиса, когда другие страны Прибалтики урезали расходы на военные нужды. Миксер напоминает, что у США и Европы общие интересы. «Европа — безусловно, та территория, которая надеется, что США попробуют себя в роли лидера западного мира».

Взгляды Финляндии и Эстонии совпадают в вопросе безопасности в регионе Балтийского моря, хотя акценты ставятся по-разному. «Более провокационная и агрессивная политика России добавила напряженности в регионе Балтийского моря».

За прошедшее десятилетие Россия дважды использовала военную силу по отношению к соседним странам, в 2008 году в Грузии и в 2014 году на Украине. «Это тяжело считать случайностью. Речь идет о модели поведения».

Миксер тем не менее считает, что на действия России можно повлиять таким образом, чтобы ситуация не обострялась. «Мы в Эстонии не считаем Путина нерациональным. Он очень даже рациональный, очень расчетливый, и поэтому на него можно оказать влияние запугиванием».

Новый министр иностранных дел считает, что активнее всех политикой устрашения в регионе Балтийского моря занимается НАТО. Но он не торопит Финляндию присоединиться. «Мы уважаем выбор Финляндии, а Финляндия уважает выбор Эстонии».