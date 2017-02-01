Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Россия вошла в число десяти стран, в которых отмечается самое низкое соотношение количества людей трудоспособного возраста к числу пенсионеров. В соответствующий рейтинг риска старения населения Bloomberg Sunset Index включены 178 стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Уточняется, что к странам, в которых больше всего пенсионеров приходится на количество людей трудоспособного возраста, отнесены Франция, Сингапур, Белоруссия, Япония. Например, во Франции и в Сингапуре на одного пенсионера статистически приходится 2,2 человека трудоспособного возраста. Чуть лучше показатель на Мальте, в Японии, Шри-Ланке и в Белоруссии — 2,3.

В России этот коэффициент равен 2,4. Следом идут Греция (2,5), Болгария и Таиланд (2,6).

Для сравнения, в Китае этот показатель равен 3,5, в США — 4,4, в Венесуэле — 5,1, а в Уганде — 9.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января Государственное статистическое бюро Китая опубликовало статистику, согласно которой по состоянию на конец 2016 года более 231 миллионов китайцев являлось трудовыми мигрантами. Выяснилось, что семь из десяти детей в Китае страдают от психической травмы, депрессии или тревоги из-за длительного отсутствия родителей, уезжающих на заработки.