Пекин, 1 февраля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Национальное сейсмологическое бюро КНР сообщило о новых подземных толчках, зарегистрированных на территории Тибетского автономного района. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.

Zeml.info Землетрясение

Первые подземные толчки были зафиксированы в 18:07 по местному времени. Сразу после этого проследовало несколько незначительных колебаний — афтершоков, пишет «Чжунго синьвэнь».

Данные о разрушениях и жертвах пока не поступили.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 января землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в уезде Сог-Янь в округе Нагчу Тибетского автономного района.