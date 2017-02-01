Брянск, 1 февраля, 2017, 14:12 — ИА Регнум. В 2016 году жители Брянской области задолжали за жилищно-коммунальные услуги 326,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области, на исполнении у приставов в минувшем году находилось более 13 тысяч исполнительных листов. Взыскать удалось 59 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКУ

При этом по сравнению с 2015 годом задолженность жителей выросла почти в полтора раза. Тогда сумма исполнительных листов составляла 223 млн рублей. Таким образом, увеличение произошло на 103,5 млн рублей.

«Среди неплательщиков значительную часть составляют граждане, которые в силу объективных обстоятельств не в состоянии в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги, но встречаются и такие граждане, которые просто не хотят платить за услуги ЖКХ», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM отмечает, что жители региона задолжали кредитным организациям в 2016 году 8,5 млрд рублей. Эта сумма на 2,7 млн рублей больше, чем было в 2015 году.