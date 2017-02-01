Санкт-Петербург, 1 февраля, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Мужчину, напавшего с мачете на продавца магазина в торговом центре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, направили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщила 1 февраля прокуратура Санкт-Петербурга.

jhusemannde Растегнутые наручники

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по версии следствия, 21-летний Илья Григоренко днем 29 января 2016 года в торговом центре «Балкания Нова» во Фрунзенском районе набросился с тесаком «мачете», выхваченным с прилавка, на 23-летнего продавца магазина «Экспедиция» и нанес ему не менее четырех ударов в область расположения жизненно-важных органов.

Из-за активного сопротивления потерпевшего и вовремя оказанной медицинской помощи продавец магазина остался жив. Нападавший был задержан на месте сотрудниками полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ — покушение на убийство, сопряженное с разбоем, и разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимому принудительные меры медицинского характера в учреждении специализированного типа», — говорится в сегодняшнем сообщении городской прокуратуры.

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По данным СМИ, во время задержания мужчина говорил, что «поп сверху его заставил похитить мачете». Родители подозреваемого сообщили, что ему требовалась срочная госпитализация в связи с обострением психического заболевания, однако медики якобы не нашли для этого оснований.