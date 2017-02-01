Бойсе, США, 1 февраля, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Учёный из американского Университета Айдахо Джейсон Барнс заявил, что Луна столкнётся с Землёй примерно через 65 миллиардов лет, сообщает Forbes.

Pixabay.com Падение Луны на Землю

Барнс подчеркнул, что прогноз не стопроцентный. Земля может быть к этому времени поглощена Солнцем, и тогда ни о каком столкновении говорить нет смысла.

Однако столкновение всё-таки может произойти, потому что, по расчётам планетолога, Земля будет замедлять и замедлять своё вращение вокруг оси и к определённому моменту окажется с Луной во взаимном спин-орбитальном резонансе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американским исследователям удалось установить точное время образования Луны. Формирование её коры началось 4,51 миллиардов лет назад. Луна «родилась» в течение первых 60 миллионов лет существования Слнечной системы.