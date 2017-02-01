Самара, 1 февраля, 2017, 13:56 — ИА Регнум. В Самарской губернской думе в двух чтениях приняты изменения в региональный бюджет на 2017 год, согласно которым доходы составили 143,5 млрд 451 млн рублей, расходы — 146 млрд 743 млн, дефицит — 3 млрд 292 млн, сообщает ИА REGNUM.

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По словам зампреда облправительства — министра управления финансами региона Сергея Кандеева, внесение изменений в главный финансовый документ обусловлено отклонением от фактического исполнения областного бюджета на 2016 год, поступлением дополнительных целевых средств из федерального бюджета, изменением доли софинансирования и бюджетного законодательства.

Согласно законопроекту, доходы областного бюджета на 2017 увеличены на 6,6 млрд рублей, расходы — на 10,4 млрд рублей. Доходная часть пополнилась за счет целевых поступлений из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей, а также налоговых и неналоговых поступлений в региональный бюджет.

Основной объем федеральных средств в 2017 году предлагается направить на финансирование следующих расходов: 1 млрд 673 млн 219 тыс. рублей — на развитие жилищного строительства; 698 млн 347 тыс. рублей — на подготовку к ЧМ по футболу-2018; 648 млн 459 тыс. рублей — на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации; 643 млн 322 тыс. рублей — на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 630 млн 352 тыс. рублей — на лекарственное обеспечение граждан; 171 млн 413 тыс. рублей — на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и на переселение граждан из аварийного жилфонда.

Увеличение расходной части областного бюджета планируется за счет федеральных средств, остатков средств областного бюджета, сформированных на 1 января 2017 года, и средств, которые остались в связи с досрочным погашением в 2016 году кредитов. В рамках этих расходов предусмотрено 1 млрд 163 млн рублей — на мероприятия по подготовке к ЧМ по футболу-2018 и 4,6 млрд — на предоставление бюджетных инвестиций, пояснили в пресс-службе регионального парламента.

В частности, в составе инвестиционных расходов предусмотрено проектирование и строительство 4 общеобразовательных школ, 6 детских садов, 2 — поликлиник, 9 — объектов спорта. И по 100 млн рублей ежегодно предусмотрено на строительство спортплощадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Самарской области на 2017 год был принят с доходами в размере 137 млрд 393 тыс. рублей, расходами — 136 млрд 369,8 тыс., профицитом — 1 млрд 23,1 тыс.

Напомним, 12 декабря 2016 года были внесены очередные поправки в бюджет Самарской области-2016. С учетом представленных изменений его доходы составили 142,9 млрд рублей, расходы — 153,1 млрд, дефицит — 10,2 млрд.

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