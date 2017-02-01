Кострома, 1 февраля, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В Костроме в суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, распространявшего наркотические средства на территории города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый работал в детском саду, поэтому детское учреждение стало одним из мест, где наркоторговцы расфасовывали товар.

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По версии следствия, обвиняемый сам является потребителем наркотиков. С июля по октябрь 2015 года в составе группы лиц он сбывал на территории Костромы «соли» — синтетические наркотики. Общий размер наркотического средства, предложенного к продаже, составил более 12 грамм. В преступную группу входили его знакомые — девушки и молодые люди.

За оптовыми партиями наркотика обвиняемый, как правило, ездил в Ярославль. Затем наркотические средства расфасовывались либо дома у членов группы, либо в детском саду, где работал организатор группы. Потом в городе закладывались тайники, о которых сообщали покупателям наркотиков. Часть наркотического средства была изъята правоохранителями в местах таких «закладок», а часть — при личных досмотрах покупателей запрещенного вещества.

По делу утверждено обвинительное заключение. Костромич обвиняется по восьми эпизодам преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков по следующим статьям: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере», «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.