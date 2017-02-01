Грозный, 1 февраля, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Семеро жителей Шелковского района, имевшие намерение выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержаны в Чечне. Двое из них работали программистами в медицинских учреждениях района, остальные — студенты, сообщает Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».

ErikaWittlieb Сирия на карте

По данным оперативников, молодых людей вербовали в соцсетях, а главным вербовщиком подозреваемых являлся дипломированный юрист. Все задержанные давно находились в поле зрения правоохранительных органов, часть из них стояла на профилактическом учете. В настоящее время все семеро уже признались в своих преступных планах об отъезде в Сирию.

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Жителя Чечни задержали по пути в Сирию

Как сообщало ИА REGNUM, после вылазки боевиков 29 января в городе Шали, когда погибли двое сотрудников правоохранительных органов, глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение активизировать оперативную работу и пресекать любые попытки дестабилизации в регионе. «Я поручил командирам подразделений активизировать оперативную работу. Мы хорошо воюем, надо так же хорошо выявлять и пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в республике, вербовки молодёжи», — заявил чеченский лидер.

Напомним, с начала нового 2017 года в Чечне было проведено несколько результативных спецопераций, в Шалинском и Курчалоевском районах ликвидировано более 10 бандитов, которыми руководили из Сирии вербовщики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Шалинском районе задержаны более 60 членов бандитского подполья, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Курчалоевском — более 20 человек.

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