Кабул, 1 февраля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Официальные лица Афганистана заявили, что гражданка страны Амир Бегум, обвиняемая в прелюбодеянии, была застрелена исламистами в северо-западной провинции Бадахшан, сообщает Associated Press.

Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) Казнь женщины талибами

Пресс-секретарь губернатора Бадакшана Ахмад Навиид Фротан отметил, что Бегум была убита членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 января в районе Юмган. Боевики обвиняли ее в интимной связи с мужчиной, за что она и была убита.

Напомним, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — радикальное исламистское движение, утверждающее на подконтрольных территориях норму шариата, жестко регламентирующую поведение населения.

В соответствии с этой нормой, супружеская неверность является тягчайшим преступлением и наказывается смертью. Движение возникло в Афганистане в среде пуштунов, с 1996 по 2001 год правило Афганистаном.