Киев, 1 февраля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Объем природного газа в украинских подземных хранилищах составляет менее 10 млрд кубометров. Об этом сообщается на сайте госпредприятия «Укртрансгаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ по-украински

Запасы газа в настоящее время упали до значения 9,9 млрд кубометров. Указано, что с начала 2017 года из хранилищ было отобрано 1,9 млрд кубометров, а с начала текущего отопительного сезона — 4,8 млрд кубометров голубого топлива.

В конце января в «Укртрансгазе» сообщали об увеличении отбора газа из ПХГ из-за морозной погоды. Тогда отбор газа вырос на 42% и достиг 78 млн кубометров в сутки.

Читайте также: Украина: Газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется