Омск, 1 февраля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. В Омске завершилось голосование по выбору места для памятника Петру Великому, подаренного городу скульптором Зурабом Церетели.

Портрет Петра I. Мозаика. Набрана М. В. Ломоносовым. 1754. Эрмитаж

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, в мэрии Омска, мнения горожан по этому вопросу разделились. Теперь окончательное решение должны принять представители профессионального архитектурного сообщества, краеведы и ученые.

Напомним, интернет-голосование по выбору места для памятника Петру I проходило на официальном паблике администрации города в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте городской газеты «Вечерний Омск — Неделя». Кроме того, опрос на своих ресурсах в интернете организовали некоторые местные СМИ.

Омичам предлагали четыре варианта размещения памятника: у входа в здание Омского государственного историко-краеведческого музея (ул. Ленина, 23-А); у входа в здание Омского городского совета (ул. Думская, 1); на площади у Омского государственного музыкального театра (ул. Думская, 2/ ул. 10 лет Октября, 2); в сквере им. Врубеля (в части, примыкающей к ул. Ленина). Эти варианты члены художественно-экспертного совета при мэре Омска ранее определили как приоритетные.

В паблике горадминистрации в соцсети проголосовали около 2 500 человек. Большинство голосовавших выбрали локацию у Омского городского совета (35,5%). Второе и третье места заняли варианты «у Омского государственного историко-краеведческого музея» (27,5%) и «в сквере им. Врубеля» (20,9%).

На сайте газеты «Вечерний Омск» проголосовали около 1 250 человек. Первое место у площадки около краеведческого музея (42,5%). За установку памятника в сквере им. Врубеля высказалось 21,1% опрошенных; 20,2% проголосовали за вариант размещения у Омского городского совета.

В мэрии подчеркнули, что с окончательным вариантом размещения определятся специалисты — архитекторы, краеведы, ученые, художники. Когда будет принято окончательное решение, не уточняется.

Добавим, в департаменте культуры администрации Омска ИА REGNUM уточнили, что высота памятника составляет 5,7 метра. По информации городского департамента информационной политики, скульптура еще находится у автора. Когда и каким образом ее отправят в Омск, пока неизвестно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что известный российский скульптор Зураб Церетели подарил сибирскому городу Омску памятник Петру I, стало известно в августе 2016 года. Сообщалось, что выбор мастера пал на Омск не случайно. Галерею искусств Церетели по его приглашению посетил губернатор Омской области Виктор Назаров, находившийся в Москве с рабочим визитом.

Назаров рассказал Церетели о предстоящем праздновании 300-летия Омска (городу исполнилось 300 лет в августе 2016 года — прим. ИА REGNUM ). В облправительстве тогда подчеркнули, что Омск — один из так называемых «петровских» городов: «Сподвижником первого российского императора был подполковник Иван Бухгольц, в 1716 году основавший Омскую крепость».

В ответ Зураб Церетели заявил, что «лучший подарок художника — это его работа». Он объявил о решении подарить городу памятник Петру I.