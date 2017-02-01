Москва, 1 февраля, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений запланировано в 2017 году. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военные учения

«В сентябре будет проведено российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017 «, — сказал Шойгу.

Он также обратил внимание, что значительная часть из занятий проводится на незнакомых полигонах. Поэтому командирам необходимо соблюдать требования безопасности при проведении занятий, учений и тренировок.

«К обучению в зимний период уже приступили подразделения Сухопутных войск, ВДВ и береговых войск Военно-морского флота «, — добавил министр.

При этом лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) и морской авиации выполняют одиночные упражнения, а также полёты в составе пар, звеньев и отрядов. Экипажи учатся решать задачи днём и ночью в любых погодных условиях.

«Налёт с начала зимнего периода обучения доведён до 14% от запланированного на год. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16%», — уточнил Шойгу.