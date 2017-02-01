Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. ТОП-10 самых небезопасных для туристов городов в Европе составил американский сайт WorldAtlas, основываясь на информации крупнейшей в мире базы данных Numbeo. Так, возглавил «черный список» Ростов-на-Дону. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, список самых опасных городов был составлен давно, но местные СМИ сделали из старой новости сенсацию.

Общий вид города Ростова-на-Дону в XIX веке

Стоит только обратить внимание на надпись, следующую в конце статьи. Она гласит, что эта страница в последний раз была изменена 22 марта 2016 года.

Итак, ходить в донской столице в одиночку из-за возможных грабежей и нападений нельзя, считают американцы.

«Преступление является главной проблемой в городе, и их число росло в последние годы, как и на территории донского региона. Специалисты Numbeo дали Ростову-на-Дону высокий рейтинг — 77.27 из 100», — сказано на странице интернет-издания. Отмечено, что рост криминогенной обстановки связан с соседством с Украиной, где проходят боевые действия.

Кроме того, донская полиция проинформировала о росте преступности на 21,3% в период с апреля по июнь 2015 года. Повышение было связано, в том числе, с увеличением числа незаконной торговли оружием.

В ТОП-10 самых опасных городов Европы вошли также итальянские Бари, Турин и Неаполь, французские Марсель и Лилль, а также Ковентри (Англия), Роттердам (Нидерланды), Глазго (Шотландия) и Сараево (Босния и Герцеговина).