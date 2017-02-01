Таллин, 1 февраля, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Утром 31 января сотрудники Полиции безопасности (КаПо) Эстонии задержали двух менеджеров среднего звена на входящей в ГАО «Эстонская энергия» (Eesti Energia) крупнейшей шахте страны «Эстония». Об этом сегодня, 1 февраля, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на данные Вируской окружной прокуратуры. Арестованные лица отвечали за техобслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств, используемых на шахте.

Keith Allison Арест

Задержанные подозреваются в причинении крупного имущественного ущерба государственной компании. В настоящее время сотрудники КаПо проводят процессуальные действия, в том числе связанные с изучением эксплуатации имущества, входившего в сферу ответственности задержанных. В первую очередь изучается, каким образом велась эксплуатация техники для подземных работ и запчастей к ней, которые закупались на шахту по госзаказу. Кроме того, КаПо вместе с работниками Eesti Energia по управлению рисками и внутреннему аудиту проводит проверку складских остатков, за которые отвечали задержанные служащие.

Прочие подробности не разглашаются в интересах следствия, отметили в прокуратуре.