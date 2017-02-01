Москва, 1 февраля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Цены билетов на поезда дальнего следования вырастут на 3,9% — ниже прогнозируемой инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 февраля заявил президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров на заседании в Совете Федерации.

John Mulrine Поезд РЖД

«Цена билетов для пассажиров дальнего следования вырастет на 3,9%, то есть ниже прогнозируемой инфляции», — заявил Белозеров.

Напомним, что ОАО «РЖД» ушла от практики единых фиксированных тарифов на маршруты дальнего следования — теперь стоимость поездки будет варьироваться в зависимости от сезона, спроса и многих других факторов. С 16 января 2017 года на эту систему перевели все регулярные поезда, за исключением отдельных поездов социально-значимого сегмента.