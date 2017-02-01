Донецк, 1 февраля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ ВСУ идти в наступление. Об этом 31 января заявил глава ДНР Александр Захарченко во время посещения передовых позиций республиканской армии под Авдеевкой (Донетчина), передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Порох (президент Украины Петр Порошенко — прим. ИА REGNUM ) вчера дал приказ атаковать нас», — сказал Захарченко.

«Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения. И понимая, что Украине уже в этой жизни ничего не светит, Порошенко отдал приказ начать атаку Донецкой Народной Республики», — считает Захарченко.

По его словам, подразделения ВСУ пытаются прорваться в Донецк и Макеевку. «Ситуация очень тяжелая, бои идут на протяженности около 50 км. В данный момент находимся в районе Авдеевки. Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к г. Донецку и Макеевке. Бои идут тяжелые. Украина несет большие потери, но они не пройдут», — пообещал Захарченко.

Ранее, 28 января, президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности президенты обговорили ситуацию в Украине.

Напомним, 29−31 января на Донецком направлении подразделения ВСУ захватили стратегические позиции ВС ДНР под Донецком и Авдеевкой. Украинским войскам удалось закрепиться под поселком Спартак (в пригороде Донецка) и перейти трассу «Донецк-Горловка» в районе Царского села.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля пресс-центр штаба АТО проинформировал, что за прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, девять бойцов ВСУ получили ранения. «Всего зафиксировано 86 обстрелов. Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы», — говорится в сообщении.