Чебоксары, 1 февраля, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Историческую часть Чебоксар освободят от вредных производств. В частности, за пределы жилой зоны планируют вывести ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов» (ЧЗСМ), который ежегодно выбрасывает в атмосферу свыше 130 тонн вредных веществ. По расчётам предприятия, перенос производства и строительство нового кирпичного завода на новом месте обойдётся более чем в 2 млрд рублей — с соответствующей инвестиционной программой он вышел к властям. Однако не смог финансово подтвердить свои намерения, чтобы без торгов получить в аренду большой кусок муниципальной земли. А затем и вовсе выяснилось, что вся инвестиционная затея сводилась к проекту по переработке строительного мусора стоимостью более 60 млн рублей. Региональные и муниципальные власти увидели угрозу в виде простого изъятия участка под утилизацию строймусора и отказали. Но с оговоркой. Данный вопрос был поднят 31 января на заседании Совета по улучшению инвестиционного климат при главе Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, Борис Филатов Совет по улучшению инвестиционного климат при главе Чувашии

Согласно обновлённому генеральному плану Чебоксар, в столице предусмотрен вынос вредных производств за пределы жилых зон — в промышленную часть. Это касается и ЧЗСМ, который находится в центре города. На месте кирпичного завода планируется жилищная застройка. На предприятии поддерживают данную стратегию и предлагают провести эвакуацию в два этапа.

«Процедуру перемещения производства по выпуску керамического кирпича планируется провести в два этапа. На первом этапе должно быть осуществлено строительство рециклингового комплекса, куда буду доставляться все демонтированные строительные конструкции, оборудование ОАО «ЧЗСМ» Второй этап инвестиционного проекта заключается в строительстве на базе перерабатывающего комплекса нового современного завода по выпуску керамического кирпича», — сообщила гендиректор завода Эмма Балыбердина.

Акценты были сделаны на первом этапе. Было отмечено, что вновь созданное ООО «Рециклинг» «претендует на получение в аренду двух земельных участков общей площадью 9,88 га в районе Ишлейского проезда» (участки площадью 1,5 и 8,3 га расположены под Чебоксарами, на пересечении Ишлейского проезда и федеральной трассы, рядом проходит железная дорога). Однако администрация Чебоксар предлагает под производство только 1,5 га, но разместить на этой площади производство «невозможно», так как «только на размещение вторичного сырья нам потребуется 1,5 га, для складирования готовой продукции вторичного щебня — 3,5 га». Эмма Балыбердина сослалась на то, что «обоснование площади требуемой территории подтверждено заключением независимой экспертизы», которую провёл один из местных институтов.

Со слов руководителя завода, предприятие ежегодно осуществляет выброс в атмосферу 133 тонны вредных веществ. В настоящее время здесь трудятся около 400 человек, за последние 10 лет в бюджеты всех уровней перечислено порядка 1,4 млрд рублей.

В администрации Чебоксар подчёркивают, что данный вопрос обсуждался «не один раз». «Заявитель вначале претендовал на строительство кирпичного завода и выходил с этой инициативой с объёмом инвестиций более 2 млрд рублей. В соответствии с указом главы, для предоставления участка без аукциона необходимо подтвердить финансовые намерения в размере не менее 50% от стоимости проекта. Подтверждения мы не получили. И теперь они претендуют на этот же участок, но уже под дробильное оборудование», — пояснил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, подчеркнув, что механизм дробления и сортировки щебня на фракции — «это открытый процесс, летит щебень, стоит шум, вопрос экологии здесь ещё нужно обсудить».

Глава столичной администрации привёл расчёты, опираясь в том числе на оценку экспертов в данной области, — Чебоксарский речпорт и завод «Кранмаш», который производит дробильное оборудование. ЧЗСМ планирует перерабатывать в год около 100 тыс. кубов строительного мусора, наняв для этого 155 человек. Заявленная площадь производства — около 10 га. «По данным руководителя «Кранмаша», для запуска этой производственной линии для эффективной работы понадобится не более 20 человек», — сказал Алексей Ладыков. К примеру, оборот Чебоксарского речного порта составляет 450 тыс. кубов в год, в этой работе задействовано 20 человек, а производство заняло 3,5 га.

Оперируя цифрами, сити-менеджер отметил, что заявитель планирует получить за продажу вторичного щебня 340 млн рублей в год, за продажу переработанного металла — до 40 млн рублей. «Итого, по нашим расчётам, 60−80 млн рублей. Когда только на оплату труда 155 человек фонд с налогами составит 60 млн рублей. Представленные заявителем расчёты считаем неверные», — сделал вывод Алексей Ладыков, отметив, что данный участок «ликвидный», и передавать его «под дробильное оборудование мы не хотели бы»: «Мы готовы предоставить участок площадью 1,5 га. Готовы предоставить земельные участки на других площадках города».

Градоначальника поддержал глава Минэкономразвития Владимир Аврелькин, напомнив, что земельные участки предоставляются без аукциона «не для того, чтобы на нём утилизировали какие-то старые вещи», «наша задача заключалась в предоставлении участка на строительство нового завода». Министр высказал мнение, что созданный менее года назад «Рециклинг» — это «сопутствующая вам» компания, «которая кормила бы тот завод, который вы планируете строить».

«Сомнения у нас есть. Мы не хотели бы прийти к тому, что сегодня компания «Рециклинг», условно говоря, построит там складские помещения, пусть капитального характера. И потом на имеющихся правах, законно, зарегистрировали и изъяли у нас земельный участок. То есть мы бы не получили там никакого завода. Для нас эта угроза существует», — был откровенен Владимир Аврелькин. И подчеркнул, что проект не снимается с повестки, «готовы дальше» рассматривать варианты его реализации, ожидая и «подтверждение суммы».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев согласился с Ладыковым и Аврелькиным, предложив рассмотреть другие участки. С учётом того, что рядом проходит федеральная трасса, производство может в перспективе попасть «под дорожную развязку».

«Полагаю, что вряд ли там можно где-то что-то капитального характера построить, потому что стратегия меняется, железная дорога — это тоже стратегический путь», — сказал руководитель республики. По его словам, трасса М-7 к чемпионату мира по футболу «должна была реконструироваться, но средств не хватает, там отложили, но всё равно будет реконструироваться»: «Один вариант — это развязка, другой вариант — параллельная дорога на платной основе, где станция Ишлеи, где там подальше идёт дорога — должна с федеральной трассы выйти на Вятку напрямую».

Проект ЧЗСМ не поддержали, но с повестки дня не сняли.