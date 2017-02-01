Краснодар, 1 февраля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. В Краснодаре почти час потребовался пожарным, чтобы потушить объятый огнем частный дом. Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, на улице Головатого. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о возгорании одноэтажного дома поступило на пульт дежурного сегодня в 7:26.

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Первые пожарные расчеты прибыли на место ЧП менее чем за десять минут. Всего в тушении были задействованы почти два десятка огнеборцев и шесть единиц техники. Площадь составила 80 кв. метров.

По предварительным данным, из горящего дома эвакуировали пять человек, четверых из них госпитализировали, передает ГТРК «Кубань». Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Краснодару, среди пострадавших — двое детей 2010 года рождения, женщина 1985 года рождения и мужчина.

По факту пожара в полиции проводится проверка. Точную причину возгорания установят специалисты. Пока предполагается, что дом загорелся из-за самовозгорания электронагревателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года жертвами пожара стали пять человек. Возгорание произошло в строительном вагончике в Динском районе Краснодарского края, расположенном на территории свалки.