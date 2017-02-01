Киев, 1 февраля, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В ночь с 31 января на 1 февраля на Донетчине активные боевые действия шли на Донецком и Мариупольском направлениях. Из-за интенсивных обстрелов идет эвакуация населения Авдеевки (под контролем Украины) и Донецка (под контролем ДНР). Об этом сообщает ДАН со ссылкой на источники в силовых ведомствах ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Authorized Ukrainian TV channel «Inter» Youtube stream Обстрел из установки «Град»

«Мы начали эвакуацию жителей северных районов Донецка. По просьбам местного населения, желающего выехать из зоны обстрелов, сотрудниками МЧС производится спасательная операция», — сказали в пресс-службе МЧС ДНР.

По данным ведомства, вывезено 12 человек. В ближайшее время отправки ожидает еще примерно такое же количество граждан. Они будут переправлены в безопасное место.

В то же время, по данным оперативного командования ДНР, за минувшие сутки украинские войска более 3 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, применив РСЗО «Град» (490 раз), минометы — 842 раза, танки — шесть раз, БМП — 83, ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие — 756 раз.

«За прошедшие сутки преступные силы Украины 3016 раз нарушили режим прекращения огня… Около 22:00 ВСУ открыли огонь по селу Спартак из реактивных систем залпового огня «Град», — рассказал источник.

По данным командования ДНР на 10:00 на Донетчине в результате ведения боевых действий погибли двое мирных жителей, еще два человека получили ранения. «За прошедшие сутки в Макеевке и Донецке двое мирных жителей погибли», — сказал источник в военном ведомстве ДНР, уточнив, что погибшие — женщины, жительницы Донецка и Макеевки.

Также в Донецке, Макеевке, Горловке и на юге ДНР было повреждено более 40 домов и один детский сад. «В результате обстрелов зафиксировано более 40 повреждений домов. Имеются адреса по разрушениям в Киевском районе Донецка — это более 15, в Куйбышевском — более пяти, в Макеевке повреждены 12 домов и детский сад №29, в селе Ленинское Новоазовского района повреждены два дома, несколько домов повреждены на западной окраине Донецка и в поселках Зайцево и Гольма», — перечислил представитель командования.

Накануне под массированный артиллерийский обстрел в Киевском районе Донецка попала группа российских и республиканских журналистов, ранения получили корреспондент ДАН и оператор телеканала Life.

При этом командование ДНР фиксирует большие потери в рядах ВСУ. «За сутки противник потерял убитыми 93 военнослужащих. Счет раненых идет на сотни», — рассказал представитель командования.

Источник добавил, что с целью размещения раненых Украина эвакуирует пациентов из больниц Авдеевки, Константиновки и Селидово (Донетчина, под контролем ВСУ). «По периметру больниц выставлена охрана из военнослужащих. Санитарные части ВСУ не справляются с эвакуацией покалеченных бойцов. К вывозу тел привлечены украинские волонтерские организации», — добавил источник.

Из-за боевых действий приостановлена подача воды в Донецк и Червоногвардейский район Макеевки (Донетчина, под контролем ДНР). Пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса» проинформировала, что Верхнекальмиусская станция обесточена в результате обстрела.

«Сегодня в 9:30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью», — сказали на предприятии. Кроме того, работники Донецкой фильтровальной станции, которая находится в зоне боевых действий под Авдеевкой, эвакуированы. «Боевые действия в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не прекращаются. С большим трудом удалось эвакуировать сменный персонал», — говорится в сообщении.

На Луганщине сохраняется относительно спокойная военная обстановка. Народная милиция ЛНР зафиксировала восемь обстрелов со стороны украинских войск из 152-мм артиллерии, БМП, 82‑ и 120-мм минометов.

Так, под обстрел попали позиции армии ЛНР в г. Первомайске, селах Логвиново, Калиновка, Калиново, Сокольники, Смелое и пос. Мироновский. При этом командование ЛНР не сообщает о жертвах среди мирного населения.

В свою очередь пресс-центр штаба АТО сообщает, что войска ДНР и ЛНР ведут интенсивный артиллерийский огонь по всему фронту. В результате боев один военнослужащий погиб, девять бойцов ВСУ получили ранения.

«Всего зафиксировано 86 обстрелов. Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы», — говорится в сообщении.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Донецком направлении, где не стихают обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. «Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении. Отмечается, что ночью ВС ДНР совершили попытку штурма позиций ВСУ в Авдеевке. «…Войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется», — проинформировали в штабе.

На Мариупольском направлении (Водяное, Павлополь, Талаковка и Бердянское) позиции ВСУ были обстреляны из 122-мм артиллерии ВС ДНР. При этом под огонь из 120-мм минометов ДНР попали украинские войска в Новогригорьевке, Красногоровке, Павлополе, Талаковке и Новотроицком.

Также штаб АТО информирует, что на Луганском направлении (в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки) ВС ЛНР неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из 152-мм и 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Покровский отдел полиции Донетчины (украинский) сообщает о ранении одного мирного жителя Авдеевки и разрушении до 10 домов по ул. Тургенева, Металлургов (бывшая Красноармейская), Колосова и Заводской.

«По улице Металлургов ранен 63-летний мужчина. У него осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу… Полицейские продолжают документировать последствия артударов и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», — говорится в сообщении. Факт квалифицирован по статье 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины. Всего, по данным полиции, за четверо суток в Авдеевке ранены шесть мирных жителей, повреждены 26 домов.

Накануне в Авдеевке сотрудники Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам (ГСЧС) в Донецкой области и волонтеры начали составлять списки людей, желающих покинуть город. «Эвакуацию планируется начать примерно в восемь часов утра», — сообщали в ГСЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−31 января на Донецком направлении подразделения ВСУ захватили стратегические позиции ВС ДНР под Донецком и Авдеевкой. Украинским войскам удалось закрепиться под поселком Спартак (в пригороде Донецка), также военным удалось перейти трассу Донецк — Горловка в районе Царского села.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).