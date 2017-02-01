Москва, 1 февраля, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Поручений от российского правительства о повышении пенсионного возраста и проведении каких-либо связанных с этим расчётов Пенсионный фонд РФ не получал. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета «Известия» опубликовала материал, в котором утверждается, что правительств РФ приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста.

Для мужчин пенсионный возраст могут поднять до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Ещё один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

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Это заявление опровергли в правительстве. 1 февраля представитель вице-премьера РФ Ольги Голодец, курирующей социальный блок, заявил, что такое решение не принималось.