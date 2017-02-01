Москва, 1 февраля, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Минтруд намерен за три года реализовать программу по приравниванию минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В течение нескольких лет, может быть, трех лет или более длительного срока, мы можем реализовать эту программу», — сообщил министр, выступая в Совфеде.

МРОТ должен быть регионализован, говорил ранее Топилин. Он напомнил о поручении правительства о приближении минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионах. «Эта конструкция заработает только тогда, когда будет осуществлен переход на некую регионализацию минимального размера оплаты труда», — полагает министр.