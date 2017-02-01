Москва, 1 февраля, 2017, 12:20 — ИА Регнум. ЦИК России обсуждает отказ от использования практики открепительных удостоверений на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

«ЦИК прорабатывает этот вопрос, мы не можем сказать сейчас, что есть готовность к реализации», — сообщила член ЦИК Майя Гришина.

Предлагается отказаться от открепительных удостоверений. Меняется схема: для того чтобы проголосовать не по месту регистрации, нужно будет обратиться в любую избирательную комиссию не позднее чем за 24 часа до выборов. Там гражданина внесут в список избирателей того участка, на котором ему будет удобно отдать свой голос, и автоматически исключат из предыдущего места голосования. С таким предложением выступила экспертно-консультационная группа при председателе ЦИК.

В ЦИК не исключают, что новая методика будет опробована уже на выборах в 2017 году, для этого потребуются изменения в законодательство.

Сейчас открепительное удостоверение можно получить только по месту регистрации — в территориальной избирательной комиссии за 45 суток или же в участковой избирательной комиссии не позднее чем за 11 дней до дня голосования.