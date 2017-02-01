Макеевка, ДНР, 1 февраля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Двое работников шахты «Щегловская-Глубокая», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки, получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

U.S. Army Украинские войска на позиции

«Двое работников шахты «Щегловская-Глубокая» попали под обстрел во время следования на работу, — говорится в сообщении. — Оба пострадавших на данный момент находятся в Клинической рудничной больнице».

По некоторым данным, один из горняков находится в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.

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