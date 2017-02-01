Краснодар, 1 февраля, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В Краснодаре плату за парковку могут сделать дифференцированной. Такой вариант местные власти в настоящее время обсуждают с инвестором ООО «Городские парковки». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 1 февраля, предполагается, что плата за один час пользования парковочным местом будет различаться в зависимости от удаленности от центра: в центральной части города стоимость, возможно, будет выше, на периферии несколько меньше. Об этом шла речь на заседании в региональном отделении ОНФ в Краснодарском крае, в котором принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

Krd.ru Парковка

Как проинформировал заместитель директора городского департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Владимир Архипов, платные муниципальные парковки создаются в городе с 2013 года по опыту Москвы. Наиболее приемлемым для Краснодара специалисты посчитали вариант подписания инвестиционного соглашения с компанией сроком на семь лет. В течение этого срока эксплуатация и содержание платных парковок будет осуществляются за счёт инвестора. После всё парковочное оборудование и программное обеспечение будут полностью переданы в собственность города.

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В настоящее время на улично-дорожной сети Краснодара уже обустроено 195 платных муниципальных парковок более чем на 6,5 тыс. машиномест. К концу года их количество планируется довести до 7,4 тыс. А всего в рамках инвестсоглашения будет создано 8 тыс. паркомест по всему городу.

Выручка от оплаты парковки на сегодня распределяется следующим образом: 90% средств поступает инвестору в счет возмещения затрат за поставленное оборудование и его содержание, а 10% — в городской бюджет, в дорожный фонд Краснодара. Между тем, в случае увеличения поступлений от платных парковок эти условия могут быть пересмотрены — в части увеличения доли муниципалитета.

Пока (почти за три года) инвестор вложил в проект более 280 млн рублей. При этом выручка от эксплуатации платных парковок составила 175 млн рублей, из них городской бюджет получил 17,5 млн. Кроме того, компания-инвестор перечислила более 45 млн налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Напомним, с 1 марта при оплате парковки в Краснодаре планируется полностью перейти на безналичный расчет. В настоящее время ведется соответствующая подготовка, чтобы паркоматы принимали банковские карты любой платежной системы. Доступны и другие способы оплаты — через мобильное приложение, на интернет-сайте, посредством sms-сообщения и с помощью парковочной карты.

Как сообщало ИА REGNUM, опыт Краснодара по организации системы платного парковочного пространства уже взял на вооружение Новороссийск.

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Планируется, что первые платные парковки в городе появится уже в мае текущего года. Их организуют на Привокзальной площади и на улице Новороссийской Республики. Всего собираются я создать до 3 тысяч платных парковочных мест.